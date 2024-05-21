حصاد أبريل الماضي.. أكثر من 5.5 ملايين عملية إلكترونية عبر "أبشر"

وعبر منصة "أبشر أعمال"، تجاوزت العمليات المنفذة 1.815.590 عملية، تَضَمنت إصدار 982.037 تفويضًا داخليًّا وخارجيًّا، و227.412 عملية في إصدار وتجديد الإقامة، و195.791 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 114.867 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 63.034 مستخدمًا فعليًّا للمركبة، وإجراء 40.621 عملية تجيير البطاقة الجمركية، وإجراء 27.779 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، و26.989 عملية نقل خدمات، و22.605 عمليات في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و20.162 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، وإصدار 18.817 شهادة خلو سوابق، و15.068 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، وتجديد 8.736 رخصة سير، و5.634 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5.503 عمليات في خدمة طلب تقرير مقيم، وإجراء 4.643 تحديثًا لمعلومات جواز السفر، و2.849 استعلامًا عن معلومات المركبات، و2.683 عملية في الأسلحة الهوائية، و2.571 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج والعودة، و2.185 عملية تعديل مهنة، و1.829 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و1.145 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.