3.7 مليار ريال للمستفيدين.. أرقام مهمة عن "الدفعة 65 من حساب المواطن"

وأوضح "الأسمري"، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين بلغ 11.1 مليون مستفيد، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 156 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1841 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 621 ألف مستفيد.