تبوك.. انخفاض درجات الحرارة وترقب لتساقط الثلوج على مرتفعاتها

سجلت منطقة تبوك، اليوم، أولى موجات البرد في شتاء هذا العام، حيث تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الـ 8 درجات مئوية حسب بيان المركز الوطني للأرصاد، الأمر الذي يُنبئ عن قرب موعد تساقط الثلوج على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، لاسيما وأن درجات الحرارة آخذة في الانخفاض مع اقتراب المنخفضات القطبية شديدة البرودة التي عادة ما تتحرك في مسار يؤثر على بلاد الشام والأردن ليواصل تأثيره على شمال المملكة.
ويترقب أهالي تبوك وزائروها والمقيمون فيها تقارير الطقس في الأيام القليلة القادمة ليتمكنوا من معايشة هذه الظاهرة المناخية التي تمتاز بها المرتفعات الشمالية لأسباب ردّها مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية فرحان العنزي إلى العوامل الجوية والمناخية المحفزة لتساقط الثلوج في جبال اللوز وفي منطقتي الظهر وعلقان، وفي بعض الأحيان على جنوب تبوك تجاه الحرة أو مايُعرف بجبل شيبان.
وقال "العنزي" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "هناك عاملان أساسيان لتساقط الثلوج، الأول منها يكمن في مدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة، حيث إنه في الغالب يلامس المنطقة الشمالية الغربية "منطقة علقان وجبل اللوز"، وقد يتعمق أكثر جنوبًا ويؤثر على جبال حسمى غرب تبوك، وقد يصل تأثيره إلى جنوب منطقة تبوك حيث جبال الحرة، فيما يكمن العامل الثاني في مدى نزول خط التجمد حيث إن المنخفضات القطبية يصاحبها هبوط مستوى التروبوز، وبالتالي هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي، ويبحث المهتمون بالطقس عن بعض الخطوط المعروفة بالخطوط الثلجية مثل خط 540 في طبقة الـ 500 mb وخط 130 في طبقة 850 mb، مشيراً إلى أن ذلك يعطي احتمالية هطول الثلوج على مستوى سطح الأرض؛ وهي: خطوط مرسومة في خرائط الطقس تعبر عن مدى ارتفاع أو هبوط الطبقة، وبالتالي مدى تعمق المنخفض.
ولفت الانتباه إلى أن المقياس الحقيقي هو درجة حرارة الصفر المئوي على أي مستوى، وبالتالي نوع الهطول الذي يحدث، مؤكداً أن أنواع الهطولات تكون ثلوجاً قطنية، عند درجات الحرارة التي تحت الصفر المئوي وعلى شكل حبيبات جليدية المعروفة بالسليت في المستويات المتداخلة فيها درجات الحرارة بين الصفر المئوي أو أعلى أو أقل منه، وهطول على شكل مطر على الارتفاعات التي تكون فيها درجات الحرارة أعلى من الصفر المئوي، إلى جانب ارتفاع الجبال لتكون أكثر عرضة لتلك الهطولات من غيرها بسبب تدني درجات الحرارة فيها مع الجبهات الهوائية الباردة حيث تكون أقل من الصفر المئوي.
وعزا مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية الهطولات الثلجية التي تستهدف المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة دون غيرها من جبال المملكة رغم ارتفاعاتها البسيطة مقارنة بجبال السروات إلى وقوعها على مسار المنخفض وتعمقه، داعياً في ختام تصريحه إلى تحري الدقة عند نقل وتداول أي معلومة عن الطقس والملاحة، والرجوع إلى المركز الوطني للأرصاد لاستقصاء المعلومات التي تصدر عنه بشكل دوري وعلى مدار الساعة لاسيما فيما يتعلق بالهطولات الثلجية.