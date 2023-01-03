"تقويم التعليم" تعتمد إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد

يأتي إنشاء المركز رغبة من الهيئة في توسيع أثرها في منظومة التعليم والتدريب، من خلال إعداد البحوث والتقارير والمؤشرات ومنصات البيانات، واستثمار بيانات القياس والتقويم والاعتماد وإدارتها وتحليلها، باستعمال المنهجيات المتقدمة، ودعم سياسات وممارسات التحسين القائمة على الدليل العلمي، وإثراء المعرفة العالمية المتعلقة بالتقويم والقياس والاعتماد بالاستفادة من البيانات الوطنية، بما يعزز دور المملكة على الصعيد الدولي.