"تقويم التعليم" تعتمد إنشاء مركز بحوث التقويم والقياس والاعتماد

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنشاء مركزٍ خاصٍ لبحوث التقويم والقياس والاعتماد؛ بهدف دعم سياسات التحسين والممارسات المبنية على الدليل العلمي، وتعزيز أداء الهيئة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
يأتي إنشاء المركز رغبة من الهيئة في توسيع أثرها في منظومة التعليم والتدريب، من خلال إعداد البحوث والتقارير والمؤشرات ومنصات البيانات، واستثمار بيانات القياس والتقويم والاعتماد وإدارتها وتحليلها، باستعمال المنهجيات المتقدمة، ودعم سياسات وممارسات التحسين القائمة على الدليل العلمي، وإثراء المعرفة العالمية المتعلقة بالتقويم والقياس والاعتماد بالاستفادة من البيانات الوطنية، بما يعزز دور المملكة على الصعيد الدولي.
وسيعمل المركز على تنفيذ البحوث التطبيقية التي تتيح الدليل العلمي الداعم لسياسات تحسين التعليم والتدريب، وإنجاز البحوث المنهجية التي تسهم في تحسين عمليات التقويم والقياس والاعتماد، وتشجيع إجراء البحوث ذات العلاقة على المستوى الوطني، إضافة إلى إعداد التقارير المستمدة من نتائج دراسات تقويم نواتج التعلم الوطنية والدولية، ومن عمليات التقويم والقياس والاعتماد.
وسيركز المركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاية عمليات التقويم، والاستفادة من أدوات تحليل البيانات المتقدمة في إعداد لوحات المعلومات ومؤشرات تقويم منظومة التعليم والتدريب، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية ذات العلاقة، والتعاون مع الهيئات والمنظمات والمراكز العلمية العالمية.