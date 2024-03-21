أمانة الشرقية تُصدر 44 شهادة امتثال المباني بالظهران

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية 44 شهادة امتثال المباني لعدد من الأبراج والبنوك، ومبانٍ تعليمية وصحية تجارية بمدينة الظهران.
وأوضحت الأمانة أن شهادة امتثال المباني تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛ لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري في المدينة لتحسين جودة الحياة.
ويتضمّن دليل إجراءات شهادة امتثال المباني عددًا من العناصر المخالفة؛ أبرزها: عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة ووجود حواجز مشوهة (شينكو) على سور الارتداد أو السطح، وكذلك وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى.
وأشارت الأمانة إلى أنها أطلقت حملة توعوية خلال الأشهر الماضية بضرورة معالجة التشوهات البصرية وحث ملاك المباني التجارية على إصدار شهادة الامتثال، داعيةً ملاك المباني التجارية المستهدفة إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات شهادة امتثال المباني.