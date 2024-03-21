أمانة الشرقية تُصدر 44 شهادة امتثال المباني بالظهران

ويتضمّن دليل إجراءات شهادة امتثال المباني عددًا من العناصر المخالفة؛ أبرزها: عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة ووجود حواجز مشوهة (شينكو) على سور الارتداد أو السطح، وكذلك وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى.