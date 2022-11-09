طالبات جامعة جدة يحصدن 5 جوائز في الملتقى الثقافي والعلمي

حصلت جامعة جدة على ٥ جوائز في مراكز مختلفة حققتها طالبات الجامعة في فعاليات الملتقى الثقافي والعلمي الثالث لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالعاصمة الرياض خلال الفترة من ٦ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٢م ويمثلون ١٧ جامعة ومؤسسة محلية وخليجية.
وجاءت مشاركة الطالبات بإشراف تنفيذي من وكالة عمادة شؤون طلاب للأنشطة والتطوير وإشراف وجهود الأساتذة بالكليات وتعاونهم في تأهيل الطالبات للملتقى وتحقيق رؤية الجامعة السعودية الحديثة من خلال تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين لتعزيز قدرة الطلاب الموهوبين والمتفوقين، وتفعيل دورهم الريادي داخل المجتمع في مجالات تفوقهم وإبداعهم في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.
وشاركت الطالبات في أربعة محاور هي: (البحث العلمي، الفنون، مسابقة العلوم الإسلامية، الذكاء الاصطناعي).
وقد حصلت الطالبة "ليان تركي الحليس" من كلية القرآن والدراسات الإسلامية على المركز الثالث بمحور القرآن الكريم، وحصلت الطالبة "عفراء عبدالفتاح جان" من كلية القرآن والدراسات الإسلامية على المركز الثالث بمحور الحديث الشريف.
ونالت الطالبة "إرادة سعيد السلمي" من كلية العلوم المركز الثالث في محور الأبحاث العلمية؛ فيما جاءت الطالبة "روناء رأفت علي بابنجي" من كلية العلوم الاجتماعية في المركز الثاني في محور الفنون، وحصدت الطالبة "تيمية أشرف العمري" من كلية التصاميم والفنون المركز الثالث في محور الفنون.