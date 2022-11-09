طالبات جامعة جدة يحصدن 5 جوائز في الملتقى الثقافي والعلمي

حصلت جامعة جدة على ٥ جوائز في مراكز مختلفة حققتها طالبات الجامعة في فعاليات الملتقى الثقافي والعلمي الثالث لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالعاصمة الرياض خلال الفترة من ٦ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٢م ويمثلون ١٧ جامعة ومؤسسة محلية وخليجية.