المواليد بين عامي 1996 و2016.. الثقافة تصدر تقريرًا بحثيًا عن جيل ما بعد الألفية Gen Z

وأوضحت وزارة الثقافة أنَّ بيانات التقرير جُمعت من مسح كمي شمل 5.059 مشاركًا ومشاركةً من جيل ما بعد الألفية (Gen Z)، بالإضافة إلى مناقشات مجموعات التركيز في "الدراسة النوعية" المتمثلة في 13 مناقشة بمشاركة 100 متدرب، إلى جانب المقابلات الشخصية مع الجيل المستهدف، وأولياء أمورهم، وآراء الخبراء الثقافيين، مع المقارنة المعيارية للمؤشّرات الثقافية الرئيسية بين 5 دول؛ وهي: أستراليا، كندا، السويد، المملكة المتحدة، سنغافورة؛ وذلك لضمان جودة المخرجات وفاعلية تأثيرها في المشاركة الثقافية في جميع أنحاء المملكة.