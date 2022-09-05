7.947 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في عرسال

واستُقبِل خلال شهر أغسطس الماضي 7.947 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدّمت لهم 15.784 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 40% والإناث 60%، بينما شكّلت نسبة اللاجئين 64% والمقيمين 36%.