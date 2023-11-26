حالة نادرة.. "ولادة تبوك" تنقذ مريضة من "حمل" ملتصق بجرح عملية قيصرية سابقة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي التابعين للتجمع الصحي بمنطقة تبوك من إنقاذ حياة مريضة في العقد الثالث من العمر كانت تعاني من آلام أسفل البطن حيث خضعت إلى الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين من خلالها وجود حمل غير صحي ملتصق في جرح العملية القيصرية السابقة.