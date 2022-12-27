السديس يدشن حساب العناية بخدمة المستفيدين "وفادة" على تويتر

وأكد الرئيس العام على الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال توفير الإمكانيات وأحدث التقنيات لراحة قاصدي الحرمين الشريفين بجودة عالية، مشيراً إلى تميز المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب العديد من المبادرات النوعية والخدمات المميزة.