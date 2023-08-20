النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية

وقالت النيابة العامة: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.