بمشاركة دولية.. أمير الجوف يدشن مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ"17" السبت المقبل

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أنه سيتم في ختام المهرجان تتويج الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية للزيتون التي تبلغ قيمتها الإجمالية "500" ألف ريال؛ حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيت زيتون على 100 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيتون مكبوس على 50 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل منتج لصناعة الزيتون ومشتقاته على 15 ألف ريال. كما أعلنت اللجنة عن الشروط؛ ومن أبرزها المشاركة بجناح داخل معرض الزيتون بالمهرجان.