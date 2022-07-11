وزير الشؤون البلدية يعلن نجاح خطة الوزارة لموسم الحج

وأردف وزير الشؤون البلدية: رُفع (128) ألف طن نفايات من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1-10 ذي الحجة، حيث شارك في تلك الجهود(13549) مشرفًا ومراقبًا وسائقًا وعامل نظافة، مستخدمين (912) معدة مختلفة للتخلص من النفايات، منوهًا بأن العمل كان يجرى على مدار 24 ساعة خلال فترة وجود الحجيج.