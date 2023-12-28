لنيل رخصتَيْ "فال".. انتهاء الترشيح في البرنامج التدريبي للاستشارات العقارية

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتمّ إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية، في موعد أقصاه 10 يناير 2024م، بعد أن تقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين؛ للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة؛ حيث أوضحت المتطلبات لرخصة الاستشارات العقارية: أنْ يكون المتقدّم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة؛ ومنها على سبيل المثال "الاقتصاد - الهندسة - المالية - إدارة الأعمال"، ونحوها، وخبرة لا تقل عن "3" سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية. أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن "10" سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.