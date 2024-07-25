تركي آل الشيخ يعين 19 عضوًا رئيسيًّا في "جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا"

ففي فئة الرواية تم تعيين الكاتب السعودي القدير عبده خال، وهو كاتب وروائي بارز يُعد من أهم الأدباء السعوديين المعاصرين، وله العديد من الأعمال الأدبية التي نالت استحسان النقد والجمهور، وتمت ترجمتها إلى لغات متعددة، من أشهر رواياته "ترمي بشرر"، التي فازت بجائزة بوكر العربية في عام 2010، وتتميز كتاباته بالتعمق في تفاصيل الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في المملكة. كما اختيرت في الفئة، الكاتبة والروائية السعودية الدكتورة بدرية البشر، التي حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة الآداب وفازت بجائزة الصحافة العربية لأفضل كاتب عربي، ولها العديد من المؤلفات الروائية والإنتاج الفكري والعلمي، وترجمت رواياتها إلى الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والصينية، وعملت عضوًا في الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد وجائزة الصحافة العربية، كما تم اختيار الدكتور حسن النعمي وهو قاصّ وناقد روائي، وأستاذ السرديات بجامعة الملك عبدالعزيز؛ حيث أنجز رسالة الدكتوراه في العلاقة بين الرواية والسينما من خلال دراسة روايات نجيب محفوظ في السينما؛ لا سيما وأن له دراسات عديدة في تاريخ وتطور الرواية السعودية. وتم تعيين الكاتب والروائي والسيناريست المصري أحمد مراد، الذي بدأ مشواره الأدبي برواية "فيرتيجو" عام 2007، التي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني. أصدر بعدها عدة روايات ناجحة مثل "تراب الماس"، "الفيل الأزرق"، "1919"، و"أبو الهول"، والعديد من هذه الأعمال تم تحويلها إلى أفلام سينمائية، ونال "مراد" عدة جوائز تقديرية من بينها جائزة "البحر الأبيض المتوسط للثقافة" في عام 2013 عن روايته "فيرتيجو"، وجائزة أفضل كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن رواية "الفيل الأزرق"، التي فازت بجائزة البوكر العربية للرواية القصيرة عام 2014.