المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار اليوم الثلاثاء

من المتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى العديد من مناطق المملكة تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة يوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل يُتَوقع -بمشيئة الله- أن تكون الأجواء مستقرة بوجه عام في ساعات صباح يوم الثلاثاء، واعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر تتكاثر السحب مجددًا وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من المطر في العديد من المناطق.
وستشمل التقلبات الجوية وفرص الأمطار كلًّا من: (الحدود الشمالية، والقصيم، وأقصى شمال منطقة الرياض، وأجزاء من الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة)، وامتدادًا حتى الباحة وعسير وعسير وجازان، تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد في بعض النطاقات والله أعلم.