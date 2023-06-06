المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار اليوم الثلاثاء

وفي التفاصيل يُتَوقع -بمشيئة الله- أن تكون الأجواء مستقرة بوجه عام في ساعات صباح يوم الثلاثاء، واعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر تتكاثر السحب مجددًا وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من المطر في العديد من المناطق.