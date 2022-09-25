الأحساء.. "سعود بن طلال" يستقبل الأهالي ويطلع على مشكلاتهم لحلها

استقبلَ محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم الأحد، في مجلسه بمقر المحافظة، المواطنين والمقيمين، لتفقد احتياجاتهم ومعالجة مشكلاتهم في مختلف المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكّد على المسؤولين فتح أبوابهم للمستفيدين ومعالجة قضاياهم.