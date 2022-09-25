الأحساء.. "سعود بن طلال" يستقبل الأهالي ويطلع على مشكلاتهم لحلها

استقبلَ محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم الأحد، في مجلسه بمقر المحافظة، المواطنين والمقيمين، لتفقد احتياجاتهم ومعالجة مشكلاتهم في مختلف المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكّد على المسؤولين فتح أبوابهم للمستفيدين ومعالجة قضاياهم.
وأكَّدَ أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين وسرعة إنجازها لهم في ظل توجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، مبيناً أن الجهود مستمرة في متابعة تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال من الجهات الحكومية، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدّمه تلك الجهات لخدمة المجتمع، مع أهمية المتابعة المستمرة للاطلاع على متطلبات المواطنين والمقيمين.
ونوّه المحافظ بالمتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة، لإيصال المقترحات الهادفة التي تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي والمواطنين بمختلف مدن المحافظة ومراكزها.