بالورد والهدايا.. طلاب وطالبات الرياض يحتفون بمعلميهم في يومهم العالمي

ودأبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تسخير كل ما من شأنه دعم المعلم لأداء رسالته ورفع كفاءته المهنية وتطوير أدائه، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمبادرات التطويرية وعقد اللقاءات الإثرائية، حيث بلغ عدد برامج التطوير المهني المقدمة للمعلمين للعام الماضي 1443هـ نحو 538، استفاد منها أكثر من 28 ألف معلم، فيما بلغ عدد برامج التطوير المهني للمعلمات نحو 1149 استهدفت أكثر من 36 ألف معلمة.