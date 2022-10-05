بالورد والهدايا.. طلاب وطالبات الرياض يحتفون بمعلميهم في يومهم العالمي

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، باليوم العالمي للمعلم للعام 2022م تحت شعار "التحول في التعليم.. يبدأ بالمعلمين"، والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، وذلك في كل الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية، بمشاركة أكثر من 6 آلاف مدرسة.
وعبّر الطلاب والطالبات عن مشاعرهم تجاه معلميهم بتقديم الهدايا والورد؛ تقديرًا وعرفانًا لجهودهم، ولما قدموه لهم من تعليم ورعاية؛ ليكونوا عناصر مهمة ومؤثرة في تنمية ومستقبل الوطن.
كما قامت المدارس اليوم بتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن فضل المعلمين والمعلمات ودورهم المؤثر في العملية التعليمية، إضافةً إلى باقات من الفقرات المتنوعة التي تُسلط الضوء على مكانة المعلم وجهوده التربوية والتعليمية بمشاركة الطلاب والطالبات.
وفي بهو الإدارة، تقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الحضور؛ للاحتفاء الذي نظمته إدارة شؤون المعلمين، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، وعدد من الإدارات لتكريم المعلمين والمعلمات.
ودأبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تسخير كل ما من شأنه دعم المعلم لأداء رسالته ورفع كفاءته المهنية وتطوير أدائه، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمبادرات التطويرية وعقد اللقاءات الإثرائية، حيث بلغ عدد برامج التطوير المهني المقدمة للمعلمين للعام الماضي 1443هـ نحو 538، استفاد منها أكثر من 28 ألف معلم، فيما بلغ عدد برامج التطوير المهني للمعلمات نحو 1149 استهدفت أكثر من 36 ألف معلمة.