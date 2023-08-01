الآلية ميسرة والخطوات واضحة.. أكثر من 23 ألف زيارة لمراكز "سكني الشامل" في الربع الثاني للعام الجاري

يشار إلى أن مراكز "سكني الشامل" هي إحدى قنوات "سكني"، ووجهة للمستفيد، ومظلّة للمطورين العقاريين، والجهات التمويلية، وتتوفّر فيها الخدمات الشمولية لتسهيل رحلة المستفيد في إيجاد المسكن والخدمات المرتبطة به في مكان واحد، بالإضافة لقنواته المتعددة لتقديم الخدمات؛ ومنها: المستشار العقاري، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، وخدمات التصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والإشراف الهندسي، والسوق العقاري، وغيرها؛ وذلك في إطار دعم المستفيدين، والمساهمة في رفع كفاءة السوق؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.