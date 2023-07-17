892 جولة رقابية على المواقع التعدينية تحرّر 22 عقوبة خلال يونيو

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، 892 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي، وأصدرت 22 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: (15) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و(6) عقوبات لاستغلال البحص، وعقوبة واحدة لاستغلال الجبس.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المخالفين في منطقة نجران يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 11 عقوبة، تليها منطقة عسير بـ 3 عقوبات، ثم منطقة مكة المكرّمة بـ 3 عقوبات، وسجّلت منطقة جازان 3 عقوبات، وعقوبة واحدة لكل من المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنوّرة.
وأكّد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقّق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5300 موقع.