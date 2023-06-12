"بيئة مكة" تؤكّد: المحاصيل والمنتجات الزراعية متوافرة في الأسواق خلال موسم الحج

إلى ذلك، أوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة جمعان الزهراني؛ أنه يجري الاستعداد لاستقبال موسم الفواكه الموسمية التي تزخر بها محافظة الطائف والمحافظات المجاورة لها لتسويقها مباشرة من قِبل المزارعين، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي لاستدامتها مواكبة لموسم الصيف، ولتقديم الخدمات المناسبة، وذلك بالتعاون مع مستثمر السوق وتخصيص المواقع المناسبة لهذه المنتجات.