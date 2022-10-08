"أمانة جدة" تخلي 180 موقعًا مخالفًا مخصصًا لسكن العمالة في أحياء المحافظة

وأوضح مستشار أمين محافظة جدة المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الجولات الميدانية شملت ٩٣٤ موقعًا في أحياء جدة، بهدف رفع مستوى الامتثال في المواقع المخصصة لسكن العمالة، وفحصها وتعقيمها، بمشاركة الجهات الحكومية؛ كل بحسب الأدوار المنوطة به.