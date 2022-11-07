انطلاق منافسات سلسلة بطولات أرامكو العالمية للجولف للسيدات.. الخميس المقبل

وتُمثل هذه الجولة المحطة الـ32 والأخيرة على طريق منافسات الجولة الأوروبية لجولف السيدات هذا العام، التي جاءت بعنوان "السباق إلى كوستا دل سول"، حيث من المقرر أن يصل مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبات عالميًا بقيادة حاملة اللقب في منافسات البطولة في نسختها الثالثة التي اختُتِمت مارس الماضي في جدة، البريطانية "جورحيا هال"، ومواطنتها "تشارلي هول".