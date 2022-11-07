انطلاق منافسات سلسلة بطولات أرامكو العالمية للجولف للسيدات.. الخميس المقبل

تنطلق منافسات سلسلة بطولات أرامكو العالمية للجولف للسيدات 2022م، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، الخميس المقبل وتستمر 3 أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 من نوفمبر المقبل، وذلك في جولتها الأخيرة التي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بمشاركة 108 لاعبات من 26 دولة مختلفة.
وتُمثل هذه الجولة المحطة الـ32 والأخيرة على طريق منافسات الجولة الأوروبية لجولف السيدات هذا العام، التي جاءت بعنوان "السباق إلى كوستا دل سول"، حيث من المقرر أن يصل مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبات عالميًا بقيادة حاملة اللقب في منافسات البطولة في نسختها الثالثة التي اختُتِمت مارس الماضي في جدة، البريطانية "جورحيا هال"، ومواطنتها "تشارلي هول".
وسيتنافس 36 فريقًا يتكون كل فريق من ثلاث لاعبات محترفات ولاعبة هواة، على مدى يومين لمنافسات الفرق، في حين تستكمل المنافسات لصاحبات أفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث أيام البطولة، بينما سيلعب الهواة ضمن كل فريق دورًا مهمًا في تحديد الفريق الفائز.
وتأتي سلسلة بطولات أرامكو ببطولاتها الخمس لتخطو خطوات كبيرة في اتجاه تطوير رياضة جولف السيدات، استكمالًا للنجاح الكبير الذي تحقق في بطولتي أرامكو السعودية الدولية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبطولة أرامكو السعودية الدولية للفرق اللتين أقيمتا على ملعب ونادي الجولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
يُذكر أن بطولات أرامكو للفرق تُعد سلسلة بطولات رياضية استثنائية وتاريخية، تأتي في إطار دعم أرامكو ودورها الريادي بصفتها أحد أكبر المستثمرين في صناعة وتطوير رياضة جولف السيدات والراعي الرئيس لجولف السيدات في أوروبا.