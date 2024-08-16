"أمانة الطائف" تسيّر 55 فرقة متخصصة لمتابعة "شفط المياه وفتح الطرق" مدعومة بالمعدات

وشفطت آليات الأمانة تجمعات لمياه الأمطار في عدة موقع تراكمت بها المياه، كما باشرت فرق النظافة تعزيز أعمالها في تنظيف العبارات المخصصة لتصريف مياه الأمطار والسيول والتأكد من عملها بشكل صحيح، بالإضافة إلى تسيير فرق لحصر الملاحظات ومعالجتها على الفور.