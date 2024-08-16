"أمانة الطائف" تسيّر 55 فرقة متخصصة لمتابعة "شفط المياه وفتح الطرق" مدعومة بالمعدات

أزاحت أمانة محافظة الطائف من شوارع وأحياء الطائف المخلفات التي خلفتها الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة أمس الخميس، وسيرت الأمانة 55 فرقة متخصصة لمتابعة أعمال شفط المياه وفتح الطرق وإزالة الأتربة ومعيقات تدفق السيول من الشوارع؛ مدعومةً بآليات ومعدات للشفط والرفع وفتح الطرق، وتنظيف المنهولات لاستيعاب الكثافة المائية.
وتفصيلاً، وجّه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي فرق الصيانة بفحص جاهزية المضخات بالأنفاق وآلية عملها للتأكد من جاهزيتها، وشدد على معالجة الملاحظات والشكاوى الواردة والمتعلقة بالأمطار بشكل فوري من خلال فرق الطوارئ المعنية والتنسيق المفتوح مع الجهات المعنية لتقديم كامل الخدمات الميدانية.
وشفطت آليات الأمانة تجمعات لمياه الأمطار في عدة موقع تراكمت بها المياه، كما باشرت فرق النظافة تعزيز أعمالها في تنظيف العبارات المخصصة لتصريف مياه الأمطار والسيول والتأكد من عملها بشكل صحيح، بالإضافة إلى تسيير فرق لحصر الملاحظات ومعالجتها على الفور.
وعملت غرفة العمليات بالأمانة على تلقي البلاغات عبر هاتف البلاغات 940 على مدار الساعة وتحويل الملاحظات لفرق العمل المختصة لمعالجتها، مع المشاركة الفاعلة مع غرفة العمليات المشتركة بالدفاع المدني.
يشار إلى أن أكبر كميات هطول شهدتها شرق محافظة الطائف مسبوقةً برياح شديدة، نتج عنها تراكم لمياه الأمطار، عملت فرق الأمانة على شفطها وإزاحتها.