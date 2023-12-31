"الإحصاء" تكشف عن أكثر المخاطر التي يتعرض لها الموظفون في المملكة

وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8% من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة.. و6.3% من العاملين يواجهون مخاطر مثل: الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق.