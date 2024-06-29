وزيرة الثقافة بطاجيكستان تشيد بالدور السعودي الريادي على الصعيد الدولي

التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، في مقر وزارة الخارجية بجمهورية طاجيكستان، نائب وزير الخارجية فروخ شريف زاده.
واستهل نائب وزير الخارجية اللقاء بالترحيب بوفد مجلس الشورى؛ مشيدًا بالعلاقات بين البلدين، مثمنًا دور المملكة العربية السعودية الريادي حول العالم.
من جانبه، قدم عضو مجلس الشورى رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة، كما تم بحث عددٍ من الموضوعات الأخرى.
إلى ذلك، وخلال الزيارة، التقى وفد المجلس وزيرة الثقافة بجمهورية طاجيكستان مطلوبة خان ستاريان، وعددًا من المسؤولين بالوزارة.
وأكدت ستاريان خلال اللقاء أهمية العلاقات منوهة بعمقها، مشيدةً بدور المملكة العربية السعودية الريادي على الصعيد الدولي.
وتضمن اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بالجانب الثقافي وأهمية إبرازه لما تحمله الدولتان من إرث تاريخي عريق، كما جرى بحث مجالات التعاون في القطاع الثقافي بين البلدين، وأهمية العمل على تهيئة الفرص وسبل تعزيزها.
من جانب آخر، زار وفد أعضاء مجلس الشورى، محطة نوراك الكهرومائية، والتقى الوفد مسؤولي المحطة، واستمع خلال جولة له على مرافق المحطة، لشرح من المسؤولين عن مراحل البناء والسدود والجهود والأعمال والخدمات التي تقدمها المحطة في مجال الطاقة الكهربائية.
كما عقد وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء لقاءً مع رئيس لجنة التنمية السياحية في جمهورية طاجيكستان كمال الدين مؤمن زاده.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بتعزيز مجالات التعاون في المجال السياحي بين البلدين.
وفي سياق متصل، وضمن الزيارة التقى الوفد رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أموال الدولة بجمهورية طاجيكستان سلطان رحيم زاده، وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون في المجالات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان وسبل تعزيزها.
واستعرض اللقاء النجاحات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 وما تحقق من مستهدفات في المجال الاقتصادي والاستثماري، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وحضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان.
وضم وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الطاجيكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، أعضاء المجلس عبدالرحمن بن سليمان السياري، واللواء سامي بن زيد الحازمي، والدكتور عبدالله بن عمر النجار، والدكتور حسن بن سالم آل مصلوم.