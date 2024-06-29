وزيرة الثقافة بطاجيكستان تشيد بالدور السعودي الريادي على الصعيد الدولي

من جانب آخر، زار وفد أعضاء مجلس الشورى، محطة نوراك الكهرومائية، والتقى الوفد مسؤولي المحطة، واستمع خلال جولة له على مرافق المحطة، لشرح من المسؤولين عن مراحل البناء والسدود والجهود والأعمال والخدمات التي تقدمها المحطة في مجال الطاقة الكهربائية.