مطالب تجدّدها الأمطار.. جسر ينهي معاناة مزلقان "الليث - غميقة"!

يتساءل سكان ومرتادو طريق "الليث - غميقة" عن الأسباب التي حالت دون إنشاء جسر بموقع المزلقان الشهير في المحافظة، لافتين إلى أنه مع هطول الأمطار وجريان السيول تتجدّد مطالبتهم باستحداث جسر ينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.