مطالب تجدّدها الأمطار.. جسر ينهي معاناة مزلقان "الليث - غميقة"!

يتساءل سكان ومرتادو طريق "الليث - غميقة" عن الأسباب التي حالت دون إنشاء جسر بموقع المزلقان الشهير في المحافظة، لافتين إلى أنه مع هطول الأمطار وجريان السيول تتجدّد مطالبتهم باستحداث جسر ينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
وأكّد السكان في شكوى تلقتها "سبق"، أن الموقع يفتقد الصيانة الدورية عقب هطول الأمطار، في ظل أن عقوم الأتربة المنتشرة على أجزائه تُنذر بوقوع حوادث مرورية -لا سمح الله-.
واستغرب مرتادو الطريق الذي يربط القرى والهجر بالمحافظة من عدم استحداث جسر لينهي معاناتهم، مطالبين وزارة النقل ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرّمة بضرورة تخصيص فرق رقابية على المكان، خصوصاً أوقات الأمطار والسيول.