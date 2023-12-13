"الزكاة" تنال جائزة "CIPD Middle East" من المعهد البريطاني لتنمية الموارد البشرية

وتضاف هذه الجائزة إلى قائمة الجوائز التي حصدتها الهيئة خلال العام الجاري؛ حيث حصلت على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي عن فئة الجهات الحكومية والتي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، وجائزة مكتب إدارة المشاريع ضمن أفضل ثلاثة مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم من قِبَل معهد إدارة المشاريع العالمي "Project Management Institute –PMI"، وجائزة أفضل مركز اتصال للحملات الخارجية على مستوى العالم في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي.