مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينهي معاناة طفل مع عملية الإخراج

وبعد تقييم الحالة وإجراء الأشعّة والفحوصات اللازمة تبيّن أنه يعاني من عدم القدرة على التحكم في عملية الإخراج بسبب عيب خلقي، وكذلك إجراء عملية سابقة. وقرر الفريق الطبي المكون من: أستاذ جراحة الأطفال الدكتور طلال المالكي استشاري جراحة الأطفال، والدكتور زياد النفيعي أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور محمد الغزيري، واستشاري التخدير الدكتور محمد بوصفصاف؛ إدخال الطفل غرفة العمليات وإجراء عملية تُدعى ‏Graciloplasty.