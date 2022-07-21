مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينهي معاناة طفل مع عملية الإخراج

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كان يعاني من عدم التحكم في عملية الإخراج بسبب عيب خلقي.
وبعد مراجعته لعدة مراكز متخصصة، حضر مريض لمجمع لعيادة جراحة الأطفال وهو يعاني من عدم قدرته على التحكم في عملية الإخراج.
وبعد تقييم الحالة وإجراء الأشعّة والفحوصات اللازمة تبيّن أنه يعاني من عدم القدرة على التحكم في عملية الإخراج بسبب عيب خلقي، وكذلك إجراء عملية سابقة. وقرر الفريق الطبي المكون من: أستاذ جراحة الأطفال الدكتور طلال المالكي استشاري جراحة الأطفال، والدكتور زياد النفيعي أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور محمد الغزيري، واستشاري التخدير الدكتور محمد بوصفصاف؛ إدخال الطفل غرفة العمليات وإجراء عملية تُدعى Graciloplasty.
واستغرقت العملية المعقدة أكثر من ثلاث ساعات، وهي عبارة عن أخذ عضلة من الفخذ تُدعى العضلة الناحلة، ثم زراعتها بشكل دقيق حول فتحة الشرج لتساعد على التحكم بعملية الإخراج.
وخرج المريض بعد العملية إلى غرفة التنويم، وبعد متابعة الحالة الصحية واستقرارها تماثل المريض للشفاء وصدر الإذن بخروجه، على أن يخضع لبرنامج علاجي خاص مع قسم التأهيل الطبي بالمجمع ومراجعات دورية لعيادة جراحة الأطفال للاطمئنان على صحته.