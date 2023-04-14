جامعة الملك خالد الثانية سعودياً في جودة البيانات الوظيفية لعام 2022

حصلت جامعة الملك خالد على المركز الثاني بين الجامعات السعودية في جودة البيانات الوظيفية لعام 2022، فيما حلّت الجامعة في المركز الخامس ضمن مجموعة التعليم والتدريب، والتي تضم 46 جهة من خلال تحقيق 384.94 من أصل 400 نقطة، وذلك في التقرير السنوي لقياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا.