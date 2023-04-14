جامعة الملك خالد الثانية سعودياً في جودة البيانات الوظيفية لعام 2022

حصلت جامعة الملك خالد على المركز الثاني بين الجامعات السعودية في جودة البيانات الوظيفية لعام 2022، فيما حلّت الجامعة في المركز الخامس ضمن مجموعة التعليم والتدريب، والتي تضم 46 جهة من خلال تحقيق 384.94 من أصل 400 نقطة، وذلك في التقرير السنوي لقياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا.
وأكد عميد عمادة الموارد البشرية المكلف بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني أهمية جودة البيانات الوظيفية؛ لكونها عنصرًا أساسًا في مجال الموارد البشرية، وما يترتب على ذلك من حوكمة وكفاءة في الأعمال وجودة في عمليات التطوير والتخطيط وصناعة القرار.
وقدم "القرني" شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على الدعم والاهتمام الدائم بالعمادة، كما شكر وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري على متابعته المستمرة، مشيدًا بدور منسوبي إدارة البيانات والمعلومات بالعمادة وجهودهم الفاعلة في هذا الاتجاه.
يُذكر أن مؤشر جودة البيانات الوظيفية يقيس نسبة الربط الإلكتروني للجهة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوفير البيانات الوظيفية والالتزام بتحديث بيانات الموظفين القديمة والحالية، وتوثيق عمليات الموارد البشرية المتعلقة بالمجموعات الوظيفية ومراجعة الميزانية المتعلقة بالكوادر الوظيفية واعتمادها.