"ناغي للسيارات" و"ديفندر" تعلنان عن شراكة مع "هيرو إكسبيرينسيز" لتسيير رحلات بالمنطاد عبر سماء العلا

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الموزع الحصري لسيارات شركة JLR (جاكوار لاند روفر) في المملكة، عن إبرام شراكة مهمة مع مجموعة "هيرو إكسبيرينسيز"، والتي تعد المشغل الأول لرحلات المنطاد التجارية في المملكة العربية السعودية.
ويهدف هذا التعاون إلى إثراء تجربة هواة ومحبي رياضة المناطيد واختبار رحلات لا تنسى في أجواء مدينة العلا الساحرة، والتي تعد من أهم المناطق السياحية والتاريخية في المملكة، والتي تقوم على أرضها اليوم أكثر الفعاليات الرياضية والسياحية جاذبية، وتجمع بين الأصالة والحداثة.
كما تجمع هذه الشراكة بين سيارات ديفندر الرائعة والفاخرة المعروفة بروحها وتاريخها الرياضي والتي تجسد روح المغامرة وبين تجربة رحلات المناطيد الرائعة، حيث ستعمل شركة محمد يوسف ناغي على نقل ضيوفها بأسطول من مركبات ديفندر الفاخرة إلى منطقة رحلات المناطيد للاستمتاع بتجربة تخطف الأبصار في سماء محافظة العلا والاطلاع على معالمها التاريخية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي؛ مثل موقع الهجرة التاريخي الذي يضم مدائن النبي صالح عليه السلام.
وبهذه المناسبة، عبر ريت ماكسويل، المدير العام لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات JLR، عن سعادته قائلاً: "إن سيارات ديفندر، مثلها مثل العلا، عريقة عراقة التاريخ، كما أنها صممت من أجل المغامرة، مجسدة بذلك تاريخاً يقوم على القوة والاستكشاف، وهذا مصدر سعادة بالنسبة لنا، وفرصة أيضاً لعرض إمكانات ديفندر الهائلة بمستوى يعادل مستوى سيارات جاكوار لاندروفر في إطار من القيم المشتركة والالتزام بتحقيق معدلات الأداء الاستثنائية. مرة أخرى، إننا سعداء بأن نقدم لضيوف محافظة العلاء متعة لا تضاهى تجمع ما بين قوة وراحة وفخامة سيارات ديفندر".
بدوره، أكد آدم ماك إيوان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـمجموعة "هيرو إكسبيرينسيز" على أهمية هذه الشراكة بقوله: "لا شك في أن إضافة مركبات ديفندر إلى أسطولنا في العلا جمع بين الخبرات السعيدة وبين لمسة الفخامة التي اشتهرنا بها، كما أن العناصر الثلاثة الرئيسية لهذه الشراكة، والتي تضم كلا من "العلا" و"ديفندر" و"مجموعة هيرو إكبيرينسيز" كلها اجتمعت حول المغامرة والثقافة والتراث، مما يضع هذه الشراكة في مكانها الصحيح لإظهار المزايا الجمالية لمدينة العلا، ويعزز بالتالي من الاستمتاع بمركبات ديفندر. إننا بالفعل سعداء لعقد هذه الشراكة مع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وننظر إليها على أنها ستكون بمثابة علاقة طويلة الأمد وإيجابية لاستكشاف العلا أكثر وأكثر والارتقاء بها إلى مستويات أعلى".
ويتخطى هذا التعاون كونه مجرد شراكة، بل هو احتفاء بالقيم المشتركة للمغامرة والعراقة، وفي إطار يوحد بين قوة سيارات ديفندير وجمال مدينة العلا، مؤمناً بذلك صورة جمعت بين الماضي والحاضر، وهو ما يشجع كلاً من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات ومجموعة هيرو إكسبيرينسيز على تعزيز الالتزام بتقديم أفضل خبرة وتجربة ممتعة لا تُنسى للضيوف تجمع بين روح الاستكشاف والغنى الثقافي لمدينة العلا.