"ناغي للسيارات" و"ديفندر" تعلنان عن شراكة مع "هيرو إكسبيرينسيز" لتسيير رحلات بالمنطاد عبر سماء العلا

بدوره، أكد آدم ماك إيوان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـمجموعة "هيرو إكسبيرينسيز" على أهمية هذه الشراكة بقوله: "لا شك في أن إضافة مركبات ديفندر إلى أسطولنا في العلا جمع بين الخبرات السعيدة وبين لمسة الفخامة التي اشتهرنا بها، كما أن العناصر الثلاثة الرئيسية لهذه الشراكة، والتي تضم كلا من "العلا" و"ديفندر" و"مجموعة هيرو إكبيرينسيز" كلها اجتمعت حول المغامرة والثقافة والتراث، مما يضع هذه الشراكة في مكانها الصحيح لإظهار المزايا الجمالية لمدينة العلا، ويعزز بالتالي من الاستمتاع بمركبات ديفندر. إننا بالفعل سعداء لعقد هذه الشراكة مع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وننظر إليها على أنها ستكون بمثابة علاقة طويلة الأمد وإيجابية لاستكشاف العلا أكثر وأكثر والارتقاء بها إلى مستويات أعلى".