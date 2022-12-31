أمانة العاصمة المقدّسة تعالج الآثار الناتجة من الحالة المطرية

باشرت الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة من الحالة المطرية التي هطلت على أرجاء مكة المكرّمة، ضمن جهود معالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية.
وتمّ شفط تجمعات المياه وكنس الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق.
وتتابع الأمانة جولاتها الميدانية لرصد تجمعات مياه الأمطار والأشجار المتساقطة، والعمل على تذليل جميع العوائق التي تحول دون انسيابية الحركة المرورية، وإعادة أوضاع الشوارع للوضع الطبيعي بمساندة الإدارة العامة للنظافة.
وتواصل إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول أعمالها في متابعة شبكات التصريف من خلال فرق ميدانية متخصّصة، ونشر فرق للطوارئ للتعامل المباشر مع أعمال المعالجة الفورية، إضافة إلى الصيانة والنظافة الدورية والتأكد من جاهزيتها، وذلك ضمن الخطط التي تنفذها الأمانة خلال الحالة المطرية.
وباشرت الإدارة العامة للحدائق جهودها الميدانية، عبر فرق متخصّصة في رفع الأشجار المتساقطة في بعض المواقع، نتيجة الرياح الشديدة والحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدّسة.
يأتي ذلك في سياق الجهود المتكاملة بين الإدارات التابعة للأمانة، كما تشارك الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الطرق والإنارة في أعمال إعادة مسارات الطرق وإزالة العوائق الناتجة من الحالة المطرية بما يحول في انسيابية الحركة المرورية .