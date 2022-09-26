"موانئ" تعلن عن إضافة خط ملاحي جديد في ميناء جدة الإسلامي

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يكتسب أهميته من وجود مميزات عديدة؛ جعلته أحد أهم موانئ المنطقة والعالم؛ فهو يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر والميناء المحوري الأول في المنطقة، إضافة إلى أنه الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها.. وجاء الميناء في المرتبة الثامنة عالميًّا في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالميًّا لعام 2021م الذي يصدر عن البنك الدولي.