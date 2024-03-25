الباحة تتصدر في معدل الأمطار خلال 24 ساعة.. بـ 50.8 ملم

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت 69 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الأحد، حتى التاسعة من صباح اليوم الاثنين، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف).