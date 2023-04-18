"نزاهة": إيقاف 74 متّهمًا والتحقيق مع 131 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر رمضان 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "1612" جولة رقابية، والتحقيق مع "131" مشتبهًا فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: "الدفاع، والحرس الوطني، والصحة، والخارجية، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".