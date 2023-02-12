مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ طفلة من الشلل نتيجة حادث مروع تسبب بكسر تشابكي عكسي بالرقبة

وأشار إلى أنه بعد الاطلاع على كافة نتائج الفحوصات والتحاليل المخبرية، تم وضع خطة علاجية للطفلة تتم على مرحلتين؛ إجراء عملية استغرقت 3 ساعات، وتم فيها استخدام مجهر "PENTERO" المتطور وأجهزة مراقبة الأعصاب لإعادة العظم الموجود ما بين الفقرة الثانية والثالثة العنقية إلى موضعه الصحيح باستخدام الأشعة وقت الجراحة، مع إزالة الغضروف والفقرة المنكسرة وتثبيت الفقرتين من الأمام، مع إغلاق مكان الإجراء بخيوط وأدوات تجميلية. عقبها تم تحويل الطفلة للعناية المركزة للأطفال؛ حيث أكدت المتابعة الحثيثة لها والعلامات الحيوية تَحَسّنها بصورة كبيرة؛ إذ بدأت -ولله الحمد- في تحريك أطرافها العلوية والسفلية.