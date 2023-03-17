خطبة الجمعة.. جوامع المملكة تحذّر من "التبرعات المشبوهة" والإسراف بـ"موائد الإفطار"

وفي التفاصيل، يأتي تخصيص خطب الجمعة اليوم إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجّه بأن يكون موضوع الخطبة اليوم عن بيان فضل الصدقات والأجور العظيمة المترتبة عليها، وأهمية بذل الصدقات لمن هم أشد حاجة وضرورة، وتحري من هم أشد كربة وعفة تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك الذي تقبل فيه القلوب على الله ويجتهد الناس في بذل القربات وفعل الطاعات، إيمانًا برسالة خطبة الجمعة التوعوية والإرشادية.