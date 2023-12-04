يستمر ٣ أيام.. انطلاق مؤتمر العلا الدولي لتقييم تأثير التراث

وشاركت العديد من الوفود في اليوم السابق للافتتاح في رحلات استكشافية إلى عدد من أبرز المواقع التراثية في العلا، بما في ذلك الحِجر وجبل عكمة ودادان والبلدة القديمة، حيث استعرضوا نجاح منهجية التقييم في هذه المواقع.