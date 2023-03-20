لا تأمن البرد.. "الحصيني": اليوم "الحميمين" أول الربيع فلكياً وله 3 خصائص

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحميمين من أيام "بياع الخبل عباته"، مشيراً إلى أن "برده قليل لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل آخر الثلاثينيات المئوية ظهراً، لكن تهب رياحٌ أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، موضحا أن "هذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاءٍ من الشرقية وشرق الغربية".