لا تأمن البرد.. "الحصيني": اليوم "الحميمين" أول الربيع فلكياً وله 3 خصائص

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن موسم الحميمين عدد أيامه 26 يوماً وبدايته اليوم الإثنين ونجومه "سعد الأخبية والمقدم"، مشيراً إلى أن فيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الاستواء يوم 21 مارس.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحميمين من أيام "بياع الخبل عباته"، مشيراً إلى أن "برده قليل لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل آخر الثلاثينيات المئوية ظهراً، لكن تهب رياحٌ أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، موضحا أن "هذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاءٍ من الشرقية وشرق الغربية".
وتابع عن خصائصه، يقول: "موسم الحميمين يعد ثاني منازل فصل الربيع، يتساوى فيه الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل، وتكثر أمراض الحساسية والإنفلونزا بسبب التقلبات الجوية، وبداية موسم المراويح".
وأردف: أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاط بالمعاطف، يقول الأولون: "يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم"، ويقولون "مدام البر (القمح) في البر (الأرض) لا تأمن البرد".
وبيّن يقول: "هذا حذرٌ متأصلٌ لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين، وتوافق بداية الحميمين هذا العام موجة برد ذروتها يوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ، إلا أن يصرفها الله، والله أعلم".