"السديس": تعظيم نقاط القوة وأنسنة الخدمات تستهدف خدمة مليار من المستفيدين والمعتمرين والحجاج

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة والزيادة الهائلة المتوقعة للقاصدين والزوار والحجاج، مشيراً أن الاستراتيجية هي إعادة تموضع للتناغم مع النقلة النوعية التي تشهدها الرئاسة العامة لتعزيز منظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة التي تتطلب التطوير وتمكين الكفاءات من العناصر النسائية وأصحاب الخبرات؛ من أجل تحقيق تطلعات القيادة وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن، مشيرًا أن الاستراتيجية أعطت أولوية لتعزيز مكانة المرأة في خدمة القاصدات، وتعضيد دورها القيادي وتمكينها وإعطائها الممكنات اللازمة للنجاح والتميز.