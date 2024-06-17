يوم "القرّ" أول أيام التشريق وثاني أعظم الأيام عند الله

و"يوم القر" يعد من الأيام التي لها منزلة وفضل عظيم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»، ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث، اقتداءً بسُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية.