جمعية "كهاتين" تعقد الجمعية العمومية العادية الثانية للعام 2023

وانطلقت أعمال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عواض البشري في استعراض ومناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2023م، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الأعضاء عن الموازنة وبعض التفاصيل المتعلقة بالمصروفات والإيرادات، وقد تم اعتماد الموازنة للعام 2023م بالتصويت.