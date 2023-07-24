جمعية "كهاتين" تعقد الجمعية العمومية العادية الثانية للعام 2023

عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام الحالي 2023م، يوم الأحد الموافق 5/ 1/ 1444هـ الموافق 23/ 7/ 2023م، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية.
وانطلقت أعمال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عواض البشري في استعراض ومناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2023م، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الأعضاء عن الموازنة وبعض التفاصيل المتعلقة بالمصروفات والإيرادات، وقد تم اعتماد الموازنة للعام 2023م بالتصويت.
وتم استعراض الموضوع الثاني وهو انتخاب مجلس الإدارة في دورته "الثامنة" لاستلام المهام بعد انتهاء أعمال مجلس الإدارة في دورته "السابعة" وإبراء ذمّته.
وقد تسلمت لجنة الانتخابات إدارة الاجتماع وتوضيح الآلية للاقتراع واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي سيتسلم إدارة الجمعية للدورة القادمة "الثامنة".
وتم التصويت على اختيار مجلس الإدارة الجديد، كما تمنى أعضاء الجمعية العمومية التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة الجديد في مسيرتهم وأعمالهم للنهوض بالجمعية بما يتوافق مع طموحات الجميع لخدمة الأيتام.
وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول عقب الجمعية العمومية مباشرة، وتم في الاجتماع اختيار رئيس للمجلس ونائب الرئيس والمشرف المالي للمجلس وباقي الأعضاء الموقرين.