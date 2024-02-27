طريف الأقل حرارة والدمام 12 درجة.. "الحصيني": أجواء باردة فجراً عدا جازان

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للطقس، فإن الحرارة المسجلة فجر اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة، شهدت أجواءً باردة على معظم مناطق المملكة عدا جازان معتدلة.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة سُجلت فجر اليوم الثلاثاء كانت في طريف 6 درجات مئوية، وأعلى حرارة سُجلت في جازان 25 درجة، والرياض 10 درجات، والمدينة المنوّرة 16 درجة، وجدة 21 درجة، والدمام 12 درجة مئوية.
وأضاف: "حالة السماء فجر اليوم الساعة السادسة والربع صحوة بوجهٍ عام عدا بعض الغيوم المتناثرة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية ونجران وأجزاءٍ من الامارات وسلطنة عُمان".