طريف الأقل حرارة والدمام 12 درجة.. "الحصيني": أجواء باردة فجراً عدا جازان

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة سُجلت فجر اليوم الثلاثاء كانت في طريف 6 درجات مئوية، وأعلى حرارة سُجلت في جازان 25 درجة، والرياض 10 درجات، والمدينة المنوّرة 16 درجة، وجدة 21 درجة، والدمام 12 درجة مئوية.