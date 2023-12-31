منافسات كأس العُلا للصقور تؤكد مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للصقور والصقّارين

تتواصل على أرض العُلا التاريخية منافسات كأس العلا للصقور، وتعد أكبر مسابقة من نوعها في العالم بجوائز تصل إلى 60 مليون ريال، وتُقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في الفترة من 28 ديسمبر حتى 5 يناير في قرية مغيراء للرياضات التراثية، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة لنخبة من أبرز الصقّارين المحترفين والمُلاك، ضمن أربعة مسارات لمسابقتي الملواح والمزاين، وعدة فئات للصقور المشاركة.