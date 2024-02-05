لتحسين رحلة المستثمرين بالمملكة..4 إصلاحات تكاملية في القطاع تبرزها "التجارة"

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الإصلاحات مستمرة في قطاع التجارة، مشيرة إلى أبرز الإصلاحات المنجزة في القطاع لتحسين رحلة المستثمرين في المملكة.