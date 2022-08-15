180 ألف طن.. ترسية آخر دفعة لمناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة أتمّت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي (2022م) البالغة (720) ألف طن، التي تمثل 20% من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح.