الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق منصة رقمية لتسويق تمور العلا

كما تقدم المنصة عدداً من الخدمات للمزارعين من ضمنها تسويق التمور بالتجزئة عبر منافذ البيع المختلفة، وإقامة المزادات الإلكترونية للأنواع الفاخرة من التمور، وتسويق التمور بالجملة لطلبات التصدير والكميات الكبيرة، كما تتيح المنصة خدمة فرصة تتيح لمنتجي التمور في العلا المشاركة في توفير طلبات الشراء الواردة لبوابة تمور العلا، وتوفير خدمات لوجستية متنوعة تتمثل في التخزين والتعبئة والتغليف والتوصيل، كما يمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر الرابط .