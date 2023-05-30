شاهد من الليث.. معدات متوقفة بعقبة هيفاء منذ 7 أشهر تثير تساؤلات الأهالي!

وأشار السكان في شكوى تَلَقّتها "سبق"، إلى أن معدات تالفة جلبتها إحدى الشركات لصيانة الطريق؛ لا تزال موجودة في الموقع دون أن تقوم بدورها المنوط بها وهو مسح الطريق وصيانته كونه طريقًا ترابيًّا لم تكتمل سفلتته فيه وهو تابع للفرقة الخامسة بالليث.