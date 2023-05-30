شاهد من الليث.. معدات متوقفة بعقبة هيفاء منذ 7 أشهر تثير تساؤلات الأهالي!

أثارت معدات ثقيلة متوقفة منذ نحو 7 أشهر في عقبة هيفاء شرقي محافظة الليث، تساؤلات الأهالي، وسط مطالباتهم بالتحقيق مع الشركة المنفّذة في صيانة العقبة البالغ طولها قرابة الـ18 كيلومترًا وتربط بين محافظتي الليث وميسان.
وأشار السكان في شكوى تَلَقّتها "سبق"، إلى أن معدات تالفة جلبتها إحدى الشركات لصيانة الطريق؛ لا تزال موجودة في الموقع دون أن تقوم بدورها المنوط بها وهو مسح الطريق وصيانته كونه طريقًا ترابيًّا لم تكتمل سفلتته فيه وهو تابع للفرقة الخامسة بالليث.
وأكد السكان أن تلك المعدات متوقفة منذ نحو 7 أشهر ولم تبرح مكانها، وسط مطالبات بضرورة فتح تحقيق مع الشركة المنفّذة وإعادة صيانة العقبة أمام السكان وسالكي العقبة التي تعتبر مهمة في ظل ربطها بين محافظتين هما الليث وميسان وتختصر المسافة بينهما.
يشار إلى أن "عقبة هيفاء" يبلغ طولها أكثر من ٢٠ كيلومترًا، وتختصر المسافة بين محافظتي الليث وميسان، وتم اعتماد إنشاء العقبة وطرح مشروع السفلتة وبداية التنفيذ عام 2022؛ حيث تم تنفيذ 3 كيلومترات فقط، وبَقِيَ قرابة الـ18 كيلومترًا.