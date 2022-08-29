عبر فتحة بالرقبة.. استئصال غدة متضخمة لمريضة بالمدينة ينهي معاناتها

تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الملك فهد، عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إنهاء معاناة مريضة جرّاء تضخم الغدة الدرقية من خلال استئصالها عن طريق فتحة الرقبة، في عملية جراحية تكللت بالنجاح.
وفي التفاصيل، حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني تضخماً في الغدة الدرقية وصعوبة في الأكل والشرب وضيقاً مع كتمة مستمرة في التنفس، حيث أُجريت لها الفحوص الطبية اللازمة والأشعة المقطعية بالصبغة، التي بيّنت وجود تضخم في الفص الأيسر من الغدة يصل إلى ١٥ سم مع نزوله إلى التجويف الصدري فوق الشريان الأبهر، والفص الأيمن ٧ سم مع تضيق شديد في القصبة الهوائية والبلعوم والمريء مع انحراف شديد للجهة اليمنى.
وبيّن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن الفرق الطبية ناقشت الحالة وقررت إجراء عملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية عن طريق فتحة في الرقبة، منوّهاً بأنه بعد تحسن حالة المريضة غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.