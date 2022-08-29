عبر فتحة بالرقبة.. استئصال غدة متضخمة لمريضة بالمدينة ينهي معاناتها

وفي التفاصيل، حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني تضخماً في الغدة الدرقية وصعوبة في الأكل والشرب وضيقاً مع كتمة مستمرة في التنفس، حيث أُجريت لها الفحوص الطبية اللازمة والأشعة المقطعية بالصبغة، التي بيّنت وجود تضخم في الفص الأيسر من الغدة يصل إلى ١٥ سم مع نزوله إلى التجويف الصدري فوق الشريان الأبهر، والفص الأيمن ٧ سم مع تضيق شديد في القصبة الهوائية والبلعوم والمريء مع انحراف شديد للجهة اليمنى.