"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة ورياحٌ على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة.